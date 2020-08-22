Otomobil ve kamyonet çarpıştı, sürücü baygınlık geçirdi
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Otomobil ve kamyonet çarpıştı, sürücü baygınlık geçirdi

Otomobil ve kamyonet çarpıştı, sürücü baygınlık geçirdi -Kazada baygınlık geçiren sürücüye sağlık ekibi müdahale etti Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın şoku ile baygınlık geçiren bir sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Otomobil ve kamyonet çarpıştı, sürücü baygınlık geçirdi
22.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:34

Otomobil ve kamyonet çarpıştı, sürücü baygınlık geçirdi

-Kazada baygınlık geçiren sürücüye sağlık ekibi müdahale etti

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın şoku ile baygınlık geçiren bir sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Sosyal Gelişim Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 BNV 199 plakalı Renault marka otomobil ile 54 ED 535 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarpıştı. Araçların büyük hasar aldığı kazada sürücülerden biri yaşadığı korku nedeni ile baygınlık geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince baygınlık geçiren sürücüye müdahale edildi.

Öte yandan, iki sokağın birleştiği noktada benzer kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden kasis talep ederek, sürücülerden ise dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

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