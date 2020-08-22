Otomobil ve kamyonet çarpıştı, sürücü baygınlık geçirdi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın şoku ile baygınlık geçiren bir sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın şoku ile baygınlık geçiren bir sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Sosyal Gelişim Merkezi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 BNV 199 plakalı Renault marka otomobil ile 54 ED 535 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarpıştı. Araçların büyük hasar aldığı kazada sürücülerden biri yaşadığı korku nedeni ile baygınlık geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince baygınlık geçiren sürücüye müdahale edildi.

Öte yandan, iki sokağın birleştiği noktada benzer kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden kasis talep ederek, sürücülerden ise dikkatli olmalarını istedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA