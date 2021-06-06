MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
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MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çıkrıkçı Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir-Ankara karayolundan Çıkrıkçı Mahallesi yönüne giden C.H. (33) yönetimindeki 45 ZD 1172 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen A.E.K.'nin kullandığı 45 ACH 714 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yine karşı yönden gelen A.Ç. idaresindeki 45 ZC 5735 plakalı motosiklet de, yerdeki motosiklete çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanalına savruldu. Kazada motosiklet sürücüleri ile yolcu H.P. yaralanırken, otomobil sürücüsü yara almadı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdıdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MANİSA OTOMOBİL VE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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