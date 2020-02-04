Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar ocakta arttı

04.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:56

Otomobil ve hafif ticari araç pazarınsa satışlar 2020 yılı ocak ayında yüzde 90 arttı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 ocak dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; 2020 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27 bin 273 adet oldu. 14 bin 373 adet olan 2019 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,75 oranında arttı.



2020 yılı ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,53 arttı ve 22 bin 16 adet oldu. Geçen sene 10 bin 979 adet satış gerçekleşti. 2020 yılı ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının ocak ayına göre yüzde 54,89 arttı ve 5 bin 257 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 3 bin 394 adet satış yaşanmıştı.



2020 ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 100,3 oranında artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 30,3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 60,0 azaldı. 2020 ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2020 ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,81 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 9 bin 426 adet ile sahip oldu.



2020 ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 41,77'ye geriledi, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 69,07'ye yükseldi.



2020 ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 66,1 pay alan C (14 bin 547 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 48,2 pay, 10 bin 612 adet) oldu.



2020 ocak ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72,02 pay ile van (3 bin 786 adet), ardından yüzde 13,41 pay ile kamyonet (705 adet), yüzde 8,03 pay ile minibüs (422 adet) ve yüzde 6,54 pay ile pick-up (344 adet) yer aldı.



2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 575-625 bin adet aralığında olacağı tahmin edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA