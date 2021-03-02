Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yükselişte

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilere göre; 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 37,4 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre; 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 37,4 oranında arttı.

• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 102.232 adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 34,1 oranında artarak 80.107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51,0 artarak 22.125 adede ulaştı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Şubat ayında yüzde 24,2, otomobil pazarı yüzde 18,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46,4 oranında arttı.

• 2021 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Şubat ayına göre yüzde 24,2 artarak 58.504 adet oldu.

• 2021 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak 44.749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 46,4 artarak 13.755 adet oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9 arttı.

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 31,2 artış gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

• Pazarın yüzde 87,4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 45.689 adetle yüzde 57,0 pay,

• B segmenti otomobiller 23.689 adetle yüzde 29,6 pay aldı

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 42 pay, 33.616 adet) oldu.

• Sedan otomobilleri, yüzde 33,8 pay ve 27.097 adet satış ile SUV,

• yüzde 22 pay ve 17.646 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

• Benzinli otomobil satışları 47.386 adetle yüzde 59,2 pay,

• Dizel otomobil satışları 21.946 adetle yüzde 27,4 pay,

• Hibrit otomobil satışları 6.979 adetle yüzde 8,7 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 3.658 adetle yüzde 4,6 pay aldı.

• 138 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

• 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 26,5 artarak yüzde 89,5 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 37,4 artarak yüzde 1,3 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 220,8 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 31.166 adetle yüzde 38,9 pay,

• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 25.720 adetle yüzde 32,1 pay aldı.

Kaynak: Carmedya.com