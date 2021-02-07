Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıla iyi başladı
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıla iyi başladı

07.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:18
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıla iyi başladı

Otomotiv Distibütörleri Derneği (ODD), ocak ayı rakamlarını paylaştı.

Otomotiv Distibütörleri Derneği (ODD), ocak ayı rakamlarını paylaştı.

ODD verilerine göre 2021 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı %60,3 oranında arttı. 

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. 

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre %35,8 arttı. 

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %50,9 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %4,6 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre

• Pazarın %88,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 21.112 adetle %59,7 pay,

• B segmenti otomobiller 9.513 adetle %26,9 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,8 pay, 14.435 adet) oldu.

• Sedan otomobilleri, %34,7 pay ve 12.274 adet satış ile SUV,

• %22,8 pay ve 8.044 adet satış ile H/B otomobiller takip etti

Otomobil pazarı motor tipine göre

• Benzinli otomobil satışları 20.410 adetle %57,7 pay,

• Dizel otomobil satışları 9.724 adetle %27,5 pay,

• Hibrit otomobil satışları 3.292 adetle %9,3 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 1.849 adetle %5,2 pay aldı.

• 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre

• 1600cc altındaki otomobil satışları %49,7 artarak %88,7 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %117,5 artarak %1,4 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları %485 artarak %0,3 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre 

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 12.566 adetle %35,5 pay,

• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 12.723 adetle %36,0 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 28.294 adetle %80 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7.064 adetle %20 pay aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı (Ocak 2021) Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre 

• Van gövde tipi %74,8 pay ve 6.258 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

• Kamyonet gövde tipi %12,8 pay ve 1.074 adetle 2. sırada yer aldı.

Kaynak: Carmedya.com

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