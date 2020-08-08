Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı'nın yükselişi Temmuz ayında da sürdü
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı'nın yükselişi Temmuz ayında da sürdü

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %60,3 oranında arttı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı'nın yükselişi Temmuz ayında da sürdü
08.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:54

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %60,3 oranında arttı.

• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,3 artarak 341.469 adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2020 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre %58,9 oranında artarak 273.022 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %65,8 artarak 68.447 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Temmuz ayında %387,5, otomobil pazarı %350,9 ve hafif ticari araç pazarı %610,7 oranında arttı.

• 2020 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Temmuz ayına göre %387,5 artarak 87.401 adet oldu.

• 2020 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %350,9 artarak 69.427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %610,7 artarak 17.974 adet oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %42,5 arttı. • Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %50,5 artış gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %18,1 arttı.

2020 Yılına ait görünüm 

IMF, Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2020 raporunda; küresel büyüme tahminini 2020 için -%4,9, 2021 için %5,4 olarak açıkladı. Raporda AB'nin büyüme tahmini 2020 için -%10,2, 2021 için %6, gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminleri ise 2020 için -%3, 2021 için %5,9 olarak belirtildi. Temmuz ayında ABD için revize edilen büyüme tahmini 2020 için -%6,6, 2021 için %3,9 oldu. IMF, Dünya Ekonomik Görünümü Haziran 2020 raporunda Türkiye'nin büyüme tahminini 2020 için -%5, 2021 için %5 olarak açıkladı. TCMB tarafından açıklanan ankete göre yıl sonu büyüme beklentisi Haziran ayında %1,3 olarak açıklandı.

OECD'nin yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda iki olası senaryo bulunuyor. 2020 yılı bitmeden salgının ikinci dalgasınının görülmesi halinde OECD küresel ekonomik büyüme tahminini 2020'de -%7,6, 2021'de %2,8 olarak açıkladı. İkinci dalganın gerçekleşmemesi halindeyse küresel ekonomik büyüme tahmini 2020 için -%6, 2021 için ise %5,2 olarak açıklandı.

OECD, salgının en çok etkilediği ülke olan ABD'de ikinci dalga olması halinde %8,5, ikinci dalga olmaması halinde %7,3 oranında ekonomik küçülme bekliyor. OECD, Euro Bölgesi'nde ikinci dalga olması halinde %11,5, ikinci dalga olmaması halinde %9,1 oranında ekonomik küçülme bekliyor.

OECD'nin Ekonomik Görünüm Raporu'na göre salgında ikinci dalga olmaması halinde Türkiye'nin 2020'de %4,8 daralacağını, salgında ikinci dalga olması halindeyse %8,1 daralacağını öngörüyor. Türkiye'nin 2021'de %4,3 büyümesini, ikinci dalga olması halinde ise %2 büyümesini bekleniyor.

Dünya Bankası Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler Raporu'nda küresel ekonomi için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini Ocak ayındaki rapora göre 7,7 puan düşürerek yüzde 5,2 daralma olarak duyurdu. 2021 büyüme tahminini ise yüzde 2,6'den yüzde 4,2'ye çıkardı. Dünya Bankası Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler raporunda, ABD ekonomisi için Ocak ayında yüzde 1,8 büyüme olan 2020 büyüme tahminin yüzde 6,1 daralma olarak revize edilirken 2021 büyüme beklentisiyse yüzde 1,7'den yüzde 4,0'a çıkarıldı.

Dünya Bankası raporunda Euro Bölgesi için Ocak ayında yüzde 1,0 büyüme olarak açıklanan 2020 tahmini yüzde 9,1 daralma olarak revize edildi. 2021 tahminiyse yüzde 1,3'den 4,5'e yükseltildi. Gelişmiş ekonomilerin 2020'de yüzde 7,0 daralmalarını bekleyen Dünya Bankası, gelişmekte olan piyasa ülkelerinin ve kalkınmakta olan ekonomilerin 2020'de yüzde 2,5 daralacaklarını ve 2021'de yüzde 4,6 büyüyeceklerini öngördü.

Ocak ayında yayımladığı "Küresel Ekonomik Görünümler" raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,0 büyüyeceği tahmininde bulunan, ancak Nisan ayında yayınladığı raporda bu beklentisini yüzde 0,5 büyüme olarak revize eden Dünya Bankası, Haziran 2020 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bu tahminini yüzde 3,8 daralma yaşanacağı yönünde değiştirdi.

2021 yılı içinde tahminlerini revize eden Dünya Bankası, Ocak ve Nisan raporlarında Türkiye için yüzde 4,0 olarak ifade ettiği GSYH büyüme tahminini yüzde 5.0'a yükseltti.

LMC Automotive, 2020 yılı revize tahminlerini yayımladı. Buna göre 2020 yılı dünya toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı 90,3 milyon adet ile tamamlanan bir önceki yıla oranla %21,3 azalışla 71,1 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı yedi aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %60,3 oranında artarak 341.469 adet, otomobil pazarı %58,9 oranında artarak 273.022 adet, hafif ticari araç pazarı ise %65,8 oranında artarak 68.447 adet oldu.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 650 – 700 bin adet aralığında olması tahmin edilmektedir.

Kaynak: Carmedya.com

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