Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk yedi ayında yüzde 47,5 azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,53 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,53 azalarak 213 bin 71 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk yedi ayında 406 bin 82 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk yedi ayında geçen yıla göre yüzde 45,96 oranında azalarak 171 bin 776 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 317 bin 894 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 53,17 azalarak 41 bin 295 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 88 bin 188 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Temmuz ayında yüzde 66 azaldı.

2019 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 17 bin 927 adet oldu. 52 bin 734 adet olan 2018 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 66 oranında azaldı. 2019 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,36 azaldı ve 15 bin 398 adet oldu. Geçen sene 42 bin 24 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Temmuz ayına göre yüzde 76,39 azaldı ve 2 bin 529 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10 bin 710 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Temmuz ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 47,3, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48,3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 34,5 azalış izlendi. 2019 yılı Temmuz ayı sonunda 96 adet elektrikli ve 5.495 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2019 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,64 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 62 bin 932 adet ile sahip oldu. 2019 yılı Temmuz ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,10'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,04'e ulaştı. 2019 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,97'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 63,0 pay alan C (108 bin 255 adet) segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 50,8 pay, 87.326 adet) oldu. 2019 yılı Temmuz ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,37 pay ile van (29.472 adet), ardından yüzde 12,82 pay ile kamyonet (5 bin 296 adet) ve yüzde 7,94 pay ile pick-up (3 bin 277 adet) ve yüzde 7,87 pay ile minibüs (3 bin 250 adet) yer aldı.

2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 340 bin-380 bin adet aralığında olması tahmin edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA