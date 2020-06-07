Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı ilk çeyrekte hareketlendi Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde %20,1 artarken, otomobil pazarı %21,7, hafif ticari araç pazarı %13,9 oranında arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde %20,1 artarken, otomobil pazarı %21,7, hafif ticari araç pazarı %13,9 oranında arttı.

• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mayıs sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 artarak 183.095 adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre %21,7 oranında artarak 146.528 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %13,9 artarak 36.567 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Mayıs ayında 2,4, otomobil pazarı %7,6 daralırken, hafif ticari araç pazarı ise %21,6 oranında arttı.

• 2020 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Mayıs ayına göre %2,4 azalarak 32.235 adet oldu.

• 2020 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 azalarak 25.073 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %21,6 artarak 7.162 adet oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %55,0 azaldı.

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %53,8 azalış gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %58,9 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

• Pazarın %84,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 88.084 adetle %60,1 pay,

• B segmenti otomobiller 34.556 adetle %23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,7 pay, 65.532 adet) oldu.

• Sedan otomobilleri, %29,2 pay ve 42.744 adet satış ile SUV,

• %22,8 pay ve 33.446 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

• Benzinli otomobil satışları 71.699 adetle %48,9 pay,

• Dizel otomobil satışları 63.824 adetle %43,6 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 6.555 adetle %4,5 pay aldı.

• 133 adet elektrikli ve 4.317 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

• 1600cc altındaki otomobil satışları %23,4 artarak %94,8 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %15,7 azalarak %1,9 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları %31,3 azalarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 63.128 adetle %43,1 pay,

• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 39.621 adetle %27,0 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller;

102.514 adetle %70,0 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 44.014 adetle %30,0 pay aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı (Mayıs, Ocak-Mayıs 2020) Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;

• Van gövde tipi %74,0 pay ve 27.060 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

• Kamyonet gövde tipi %12,5 pay ve 4.574 adetle 2. sırada yer aldı.