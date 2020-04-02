Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı ilk çeyrekte arttı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ülkemizdeki otomobil ve hafif ticari araç pazarının ilk çeyrek raporunu yayınladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ülkemizdeki otomobil ve hafif ticari araç pazarının ilk çeyrek raporunu yayınladı.

ODD raporlarına göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mart sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,62 artarak 124.403 adet olarak gerçekleşti.

2019 yılı üç aylık dönemde 88.469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre %44,79 oranında artarak 99.630 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 68.812 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre %26,03 artarak 24.773 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 19.657 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil Pazarı %3 Arttı, Hafif Ticari Araç Pazarı ise %4 Azaldı

2020 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50.008 adet oldu. 49.221 adet olan 2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %1,6 oranında arttı.

2020 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,26 arttı ve 39.887 adet oldu. Geçen sene 38.628 adet satış gerçekleşmişti.

2020 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Mart ayına göre %4,46 azaldı ve 10.121 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.593 adet satış yaşanmıştı.

2020 yılı Mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %45,1 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %8,4 ve 2000cc üstü otomobillerde %29,8 azalış izlendi. 2020 yılı Mart sonunda 107 adet elektrikli ve 3.503 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2020 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek pay %41,56 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 41.408 adet ile sahip oldu.

2020 yılı Mart ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %44,86'ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %71,51'e yükseldi.

2020 yılı Mart sonunda otomobil pazarı segmentinin %83,4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %61,3 pay alan C (61.055 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%47,9 pay, 47.709 adet) oldu.

2020 yılı Mart sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %75,20 pay ile Van (18.629 adet), ardından %11,92 pay ile Kamyonet (2.952 adet), %6,73 pay ile Minibüs (1.668 adet) ve %6,15 pay ile Pick-up (1.524 adet) yer aldı.