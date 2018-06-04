Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı İlk Beş Ayda Yüzde 5 Azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 azalarak 302 bin 311 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Mayıs ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 azalarak 302 bin 311 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk beş ayında ise 317 bin 500 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Mayıs ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,13 oranında azalarak 234 bin 645 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 239 bin 760 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,96 azalarak 67 bin 666 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 77 bin 740 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs ayında yüzde 15 azaldı

2018 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 72 bin 755 adet oldu. 85 bin 422 adet olan 2017 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 14,83 oranında azaldı. 2018 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,03 azaldı ve 57 bin 227 adet oldu. Geçen sene 65 bin 799 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Mayıs ayına göre yüzde 20,87 azaldı ve 15 bin 528 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19 bin 623 adet satış yaşanmıştı.

2018 yılı Mayıs ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 2,4, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 1,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 27,0 azalış izlendi.

2018 yılı Mayıs ayı sonunda 84 adet elektrikli ve bin 843 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Mayıs ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,67 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 97 bin 770 adet ile sahip oldu.

2018 yılı Mayıs ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 60,61'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,12'ye yükseldi. 2018 yılı Mayıs ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,62'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,9 pay alan C (128.735 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,8 pay, 119 bin 90 adet) oldu. 2018 yılı Mayıs ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,06 pay ile Van (46 bin 732 adet), ardından yüzde 12,07 pay ile Kamyonet (8 bin 168 adet), yüzde 10,03 pay ile Pick-up (6 bin 786 adet) ve yüzde 8,84 pay ile Minibüs (5 bin 980 adet) yer aldı. - İSTANBUL