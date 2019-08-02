Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 47,5 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,53 daralarak 213 bin 71 olarak gerçekleşti.

2.08.2019 12:45
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 47,5 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,53 daralarak 213 bin 71 olarak gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları,Ocak-Temmuz 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,53 azalarak 213 bin 71 düzeyinde gerçekleşti.
Toplam pazarda geçen yılın 7 ayında 406 bin 82 satış yapılmıştı.
Bu yılın 7 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 45,96 azalarak 171 bin 776, hafif ticari araç satışları ise yüzde 53,17 gerileyerek 41 bin 295 olarak gerçekleşti.
Toplam pazarda temmuz ayında ise 17 bin 927 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın temmuz ayında 52 bin 734 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 66 küçüldüğünü ortaya koydu.
Satışlar, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 63,36 azalarak 15 bin 398'e, hafif ticari araçta yüzde 76,39 gerileyerek 2 bin 529'a düştü.
Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67'ye ulaştı
Otomobil satışları, temmuz sonunda 1600cc altında yüzde 47,3, 1600-2000cc aralığında yüzde 48,3 ve 2000cc üstünde yüzde 34,5 azaldı. Bu dönemde 96 elektrikli ve 5 bin 495 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın temmuz ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 36,64 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 62 bin 932 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,10'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,04'e yükseldi.
Temmuz ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,97'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.
Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 63 pay ve 108 bin 255 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,8 pay ve 87 bin 326 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 71,37 pay ve 29 bin 472 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,82 pay ve 5 bin 296 adetle kamyonet, yüzde 7,94 pay ve 3 bin 277 adetle pick-up, yüzde 7,87 pay ve 3 bin 250 adetle minibüs takip etti.
Bu yılın ocak-temmuz döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
ALFA ROMEO 196 0 196
ASTON MARTIN 9 0 9
AUDI 4.346 0 4.346
BENTLEY 4 0 4
BMW 4.077 0 4.077
CITROEN 2.165 1.521 3.686
DACIA 7.005 1.083 8.088
DS 74 0 74
FERRARI 13 0 13
FIAT 25.740 7.479 33.219
FORD 5.963 14.782 20.745
HONDA 9.351 0 9.351
HYUNDAI 11.072 640 11.712
INFINITI 0 0 0
ISUZU 0 450 450
IVECO 0 596 596
JAGUAR 101 0 101
JEEP 967 0 967
KARSAN 0 284 284
KIA 1.959 663 2.622
LAMBORGHINI 7 0 7
LAND ROVER 445 0 445
LEXUS 21 0 21
MASERATI 20 0 20
MAZDA 176 0 176
MERCEDES-BENZ 5.052 2.365 7.417
MINI 626 0 626
MITSUBISHI 238 908 1.146
NISSAN 6.366 490 6.856
OPEL 6.627 322 6.949
PEUGEOT 9.606 2.738 12.344
PORSCHE 177 0 177
RENAULT 29.921 2.137 32.058
SEAT 2.223 0 2.223
SKODA 5.486 0 5.486
SMART 21 0 21
SSANGYONG 71 113 184
SUBARU 370 0 370
SUZUKI 1.071 0 1.071
TOYOTA 12.007 518 12.525
VOLKSWAGEN 16.151 4.206 20.357
VOLVO 2.052 0 2.052
TOPLAM 171.776 41.295 213.071

Kaynak: AA
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