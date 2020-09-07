Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Çorum'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Samsun karayolu'nda meydana geldi. İddialara göre, Serkan G.(42) yönetimindeki 53 AZ 778 plakalı otomobil, Eskice köy yol ayrımına geldiği esnada aniden ana yola çıkan Hüseyin K.(64) yönetimindeki 19 DA 913 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hüseyin K., Fatih Ç.(60), Murat B.(44) ve otomobilde bulunan 12 yaşındaki Şevval G., yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulansların yanı sıra Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM Kaynak: İHA