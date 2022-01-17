Otomobil ve ATV hırsızları jandarmada tarafından kıskıvrak yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ve ATV hırsızları jandarmada tarafından kıskıvrak yakalandı

Otomobil ve ATV hırsızları jandarmada tarafından kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki bir köyden otomobil, arazi aracı ve çok sayıda ev aletini çalan hırsızlık zanlıları jandarma ekiplerinin takibi sonucu aynı gün içerisinde kıskıvrak yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki bir köyden otomobil, arazi aracı ve çok sayıda ev aletini çalan hırsızlık zanlıları jandarma ekiplerinin takibi sonucu aynı gün içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık olayı ilçeye bağlı Zindancılar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir eve giren hırsızlar otomobil, ATV diye tabir edilen arazi aracı ve çeşitli ev aletlerini çalarak kaçtı. Durumu fark eden ev sahipleri jandarma ekiplerine haber verdi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Dedektifleri (JASAT) hırsızlık olayı ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Hırsızlık zanlılarını belirleyen jandarma ekipleri F.A., L.Ç. ve O.T. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların evinde yapılan aramada otomobil, arazi aracı, 1 adet televizyon, şarjlı matkap, kesim motoru, spral makinesi, mikro dalga fırın, 2 adet elektrikli ısıtıcı, beton kırıcı ve 15 adet ucu, araba yıkama motoru, lastik pompası, voltmetre, lokma seti, 7 adet bıçak, kesim motoru kaması, takım çantası, 8 adet takım aleti, 2 adet ayaklı led projektör, silah temizleme avadanlığı, boya karıştırıcı, CD çantası, tıraş makinesi ve aparatları ile 126 adet av fişeği ele geçirdi. Jandarmada sorguları tamamlanan hırsızlık zanlılarından biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak Kdz. Ereğli A2 tipi Ceza Evi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

Otomobil ve ATV hırsızları jandarmada tarafından kıskıvrak yakalandı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu

Kar yağışı ve tipi nedeniyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu

 Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, yoldan geçen arabanın altında kaldı

Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, yoldan geçen arabanın altında kaldı

 Otomobil, tıra arkadan çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

Otomobil, tıra arkadan çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı var
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hırsızlık, Zonguldak, Jandarma, Otomobil, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title