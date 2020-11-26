Otomobil ve 30 bin liralık eşya hırsızlığı şüphelisi adliyede
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Otomobil ve 30 bin liralık eşya hırsızlığı şüphelisi adliyede

26.11.2020 15:22 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:26
Otomobil ve 30 bin liralık eşya hırsızlığı şüphelisi adliyede

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, park halindeki otomobili çalan ve evden 30 bin liralık eşya hırsızlığı yapan H.C., adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, park halindeki otomobili çalan ve evden 30 bin liralık eşya hırsızlığı yapan H.C., adliyeye sevk edildi.

Kozdere Mahallesi'nde yaşayan H.A., evinde 30 bin lira değerinde eşyası ile 27 RH 372 plakalı otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisinin H.C. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, H.C.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çaldığı otomobili Hatay'da, ev eşyalarını ise ikinci el eşya dükkanına sattığını söyledi. Şüpheli H.C., sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Otomobil ve 30 bin liralık eşya hırsızlığı şüphelisi adliyede
Otomobil ve 30 bin liralık eşya hırsızlığı şüphelisi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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