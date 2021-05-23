Otomobil üstündeki tehlikeli yolculuğa bin 875 lira ceza
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Otomobil üstündeki tehlikeli yolculuğa bin 875 lira ceza

Otomobil üstündeki tehlikeli yolculuğa bin 875 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da otomobilin üstüne yatarak giden bir kişi ile kapı açık vaziyette ayakta duran bir kişinin tehlikeli yolculuğuna bin 875 lira cezai işlem uygulanırken, araç trafikten men edilerek şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'da otomobilin üstüne yatarak giden bir kişi ile kapı açık vaziyette ayakta duran bir kişinin tehlikeli yolculuğuna bin 875 lira cezai işlem uygulanırken, araç trafikten men edilerek şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz cuma gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin üstüne yatan ve kapıları açık şekilde yolculuk yapan şahısların tehlikeli yolculuğunu görenler şaşkınlık yaşadı. Seyir halindeki araçta rahat tavırlarıyla yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Polis ekiplerinin görüntüleri izleyerek bulduğu araç sürücüsü H.Ö'ye 'araç dışına yolcu bindirmek ve 2. kez muayene yaptırmamak' suçundan bin 875 lira cezai işlem uygulandı. Araç üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan C.Y. ve M.A. isimli şahıslara da 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten adli işlem başlatılırken, araç trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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