OTOMOBİL, ÜST GEÇİT DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALI, EŞİ ÖLDÜ - Haberler
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OTOMOBİL, ÜST GEÇİT DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALI, EŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Darende ilçesinde üst geçit direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut (66) ağır yaralandı, eşi Münife Turgut (66) hayatını kaybetti.

MALATYA'nın Darende ilçesinde üst geçit direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut (66) ağır yaralandı, eşi Münife Turgut (66) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Turgut yönetimindeki 01 GT 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçit direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Turgut çifti, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Münife Turgut kurtarılamazken, eşi Mehmet Turgut'un sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL, ÜST GEÇİT DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALI, EŞİ ÖLDÜ

OTOMOBİL, ÜST GEÇİT DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALI, EŞİ ÖLDÜ

OTOMOBİL, ÜST GEÇİT DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALI, EŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Otomobil, üst geçit direğine çarptı; sürücü ağır yaralı, eşi öldü

Son dakika gündem: Otomobil, üst geçit direğine çarptı; sürücü ağır yaralı, eşi öldü
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