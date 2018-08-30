Otomobil Üst Geçidin Ayağına Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
- Üst geçidin ayağına çarpan otomobilden görüntüler "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" pankartı İtfaiye aracından detay SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
30 Ağustos 2018 Perşembe 18:55
- Üst geçidin ayağına çarpan otomobilden görüntüler "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" pankartı İtfaiye aracından detay SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.