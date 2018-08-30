Otomobil Üst Geçidin Ayağına Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil Üst Geçidin Ayağına Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

- Üst geçidin ayağına çarpan otomobilden görüntüler "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" pankartı İtfaiye aracından detay SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

- Üst geçidin ayağına çarpan otomobilden görüntüler
"Hız yolu değil, hayatı kısaltır" pankartı
İtfaiye aracından detay SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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