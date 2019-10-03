03.10.2019 23:19

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, Abdullah B'nin kullandığı otomobilin çarptığı üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ve Cennet Alkan ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Abdullah B'nin kullandığı 26 PY 065 plakalı otomobil, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erdurdu ve Alkan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Emine Erdurdu'nun durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Abdullah B'yi ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA