Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı

30.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:46
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlanan otomobilde, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlanan otomobilde, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Alanya'nın Elikesik Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki Ahmet Y.'nin kullandığı 32 HC 021 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Otomobil kayalık alanda metrelerce taklalar attıktan sonra durdu. Kullanılamaz hale gelen otomobilde sürücü Ahmet Y. ve eşi Özlem Y. ile çocukları Yusuf S.Y., Elif R.Y. ve Feriha S.Y. yaralandı.

Kazayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla civardaki hastanelere götürülürken, tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Elikesik Mahallesi muhtarı Yusuf Boz, kazanın meydana geldiği yolda sık sık araçların uçtuğunu belirterek, bariyer yapılması gerektiğini söyledi. Muhtar Boz, yetkililerden yardım istedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

İlgili Haberler

Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Otomobil şarampole yuvarlandı; 3 ağır yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı; 3 ağır yaralı
400 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonetten kurtulan baba-oğul, kazayı anlattı
400 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonetten kurtulan baba-oğul, kazayı anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Beyonce Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Falcao Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:46:35. #1.15#
title