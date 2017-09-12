Otomobil Uçurumdan Yuvarlandı: 4 Ölü, 2 Yaralı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi arasında bir aracın uçurumdan yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kemaliye ilçesine bağlı Ekindere köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan ilk bilgiye göre, Ruhan Gökyıldırım idaresindeki otomobil Kemaliye'den Çemişgek'e giderken uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine, sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. - ERZİNCAN