Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Gürün ilçesi Yoncalık mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayseri istikametinden Malatya istikametinden giden Alihan Y. idaresindeki 41 ABH 022 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte Nergiz Y. Talha Y. (15), Medet Y. yaralandı. Yaralılar bulundukları uçurumdan Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.