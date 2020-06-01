Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil uçuruma yuvarlanarak takla attı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
01.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:06

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil uçuruma yuvarlanarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çiftlik karayolu Tepeköy yakınlarında meydana geldi. 02 DA 802 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen ambulanslar otomobil içerisinde bulunan C.İ.M., E.K.Y., ve T.B. isimli yaralıları alarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilirken Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Haber
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti Haber
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor...
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 12:06:38. #1.15#
title