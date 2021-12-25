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OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saatlerinde, Safranbolu Emek Mahallesi Şahbay Deresi mevkiinde meydana geldi. Fehmi Ateşcan (55) idaresindeki 67 AH 726 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler kurtarma çalışması başlatarak aracın olduğu bölgeye halatla indi. Kazada sürücü ve yanında bulunan Hüseyin Gücük'ün (59) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateşcan ve Gücük'ün cenazeleri sedyeye konulurken, halatla yukarı çekildi. Gücük ve Ateşcan'ın cenazeleri morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ

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