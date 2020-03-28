Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, virajda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Uslu (34), yaşamını yitirdi.
28.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:50
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, virajda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Uslu (34), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Milas- Yatağan Karayolu Kozağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Uslu idaresindeki 48 YG 742 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Takla atarak uçuruma yuvarlanan otomobil, ağaca çarparak durdu. Sürücü Uslu, hayatını kaybetti.Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Uslu'nun cesedi, otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA