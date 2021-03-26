Otomobil uçuruma uçtu, yaralı halatlarla kurtarıldı
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Otomobil uçuruma uçtu, yaralı halatlarla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil uçuruma uçtu, yaralı halatlarla kurtarıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 60 metrelik uçuruma uçtu.

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220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 60 metrelik uçuruma uçtu. Yaralanan otomobil sürücüsü halatlarla çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Geriş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Y. idaresindeki 81 AAG 223 plakalı Toyota marka otomobil, kar sebebiyle buzlanan yolda Geriş köyü yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, fındıklığa çarparak durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Nuri Y., bölge halkı ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Otomobil uçuruma uçtu, yaralı halatlarla kurtarıldı
Otomobil uçuruma uçtu, yaralı halatlarla kurtarıldı
Otomobil uçuruma uçtu, yaralı halatlarla kurtarıldı
Otomobil uçuruma uçtu, yaralı halatlarla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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