Otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı
Haberler » Güncel » Otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı - Haber

Otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı

Burdur'da asker uğurlamasından dönenleri taşıyan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

30.11.2019 03:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 03:51
Otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı

'da asker uğurlamasından dönenleri taşıyan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

'daki asker uğurlamasından Burdur'a dönenleri taşıyan Osman Yurtseven idaresindeki 15 NB 040 plakalı otomobil, Isparta - Burdur dağ yolu baraj yakınında uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Yurtseven ve otomobildeki 4 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla uçurumdan yukarı taşınarak Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et