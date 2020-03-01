Otomobil tutkunları şehitler için konvoy yaptı

01.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:52

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil tutkunları, İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçik için araçlarını Türk bayrağı ile donatarak, konvoy halinde şehir turu attı.



İdlib kırsalında rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçik için toplanan Kula'daki otomobil tutkunları, Türk bayrakları ile donattıkları otomobilleri ile sanayi sitesinden başlayarak ilçe merkezinde şehir turu attı. Yunus Emre Kent Meydanında son bulan konvoyun ardından, şehitler için lokma hayrı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi. Düzenlenen programa, Kula'nın yanı sıra Uşak ve Sarıgöl'deki otomobil tutkunları da destek verdi. Otomobil tutkunları adına konuşan İlyas Eşmeli, "Öncelikle Türk milletimizin başı sağ olsun. Buradaki topluluğu, kendime ait sosyal medya hesaplarımdan paylaşım yaparak bir araya getirdim. Çevre il ve ilçelerden de arkadaşlarımız şehitlerimiz için Kula'ya geldiler. Ekibimizle birlikte tüm askerlerimizin yanındayız. Şehitlerimiz için bugün konvoy yapıp lokma hayrı düzenledik. Rabbim kabul eylesin. İnşallah ülkemizin içinde bulunduğu bu durum, en kısa sürede son bulur. Şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerinde de sabır diliyorum. Tekrardan başımız sağ olsun. Türk ordumuzun ve devletimizin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.



Düzenlenen programda, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir sorun yaşanmaması trafikte önlem aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA