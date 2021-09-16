Otomobil, tüp kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Otomobil, tüp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil, tüp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, kavşakta karşı şeritten gelerek aniden dönmeye kalkışan kamyona yandan çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, kavşakta karşı şeritten gelerek aniden dönmeye kalkışan kamyona yandan çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametinden gelip gençlik merkezi istikametine seyir halindeki Neriman Yıldırım'ın kullandığı 07 ASL 140 plakalı otomobil, Sorgun Bulvarı istikametinden gelip kavşakta 5017 sokak istikametine dönmekte olan Cuma Altınoluk'un kullandığı 07 ASL 140 plakalı tüp kamyonuna yandan çarptı. Otomobilde büyük çapta hasar oluşmasına neden olan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sena Yıldırım yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Otomobil, tüp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Otomobil, tüp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Otomobil, tüp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Otomobil, tüp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Otomobil, tüp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Otomobil, tüp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

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