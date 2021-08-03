Otomobil transit araca çarptı: 3 yaralı
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Otomobil transit araca çarptı: 3 yaralı

Otomobil transit araca çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden transit araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden transit araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kemaliye rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan E.M.S. idaresindeki 64 EH 503 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Recep E. idaresindeki 45 SC 2611 plakalı transite arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan Leyla O., Mihriban O. ve Fadime S. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Otomobil transit araca çarptı: 3 yaralı
Otomobil transit araca çarptı: 3 yaralı
Otomobil transit araca çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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