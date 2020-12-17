Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
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Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı

17.12.2020 22:48 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:04

Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı Otomobil tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarptı: 2 ölü 1 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı

Otomobil tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarptı: 2 ölü 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Belsin 19 Mayıs mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Muzaffer B.'nin sürücüsü olduğu 06 DJ 6271 plakalı Forf marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına girerek elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise hurdaya dönen otomobildekilere müdahale etti. Yapılan kontrollerde sürücü Muzaffer B. ile Serkan A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olarak çıkartılan Halil K. ise ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Arka camdaki yazı yürek dağladı

Öte yandan kaza yapan aracın arka camındaki 'Eller Ne Derse Desin Korkma Kullar Kader' yazısı ise görenlerin yüreğini dağladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobildeki yazı yürek dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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