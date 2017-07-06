Otomobil Tramvay Yoluna Düştü: 2 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da tramvay yoluna düşen araçta bulunan çift hayatını kaybetti, çocukları ise yaralı olarak kurtuldu. Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik istikametinden gelen 16 HZ 221 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi üzerinde yoldan çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptıktan sonra yapımı devam eden tramvay hattı inşaatına düştü. Kazada sürücü Muzaffer Serbest (53) ile eşi Sibel (44) ve çocukları Hakan (16) ile Zühre (6) Serbest yaralandı. Takla atan araç içinde sıkışan çifte ilk müdahaleyi olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri yaparak, sıkıştıkları yerden kurtardı. Ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan anne Sibel Serbest ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan eşi Muzaffer Serbest yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



(Yusuf Ali Arslan/İHA)