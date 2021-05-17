Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu karayolunda can pazarı yaşandı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu karayolunda can pazarı yaşandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada karayolunda trafik tek şeritten sağlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E-96 Karayolu Yeni Garaj kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada İzmir istikametinde sağ şeritte seyir halindeki Sedat Keskin yönetimindeki 45 SA 1877 plakalı traktöre aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet Ay yönetimindeki 34 CDT 548 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken olay yerine AKS ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar yola savrulurken yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Kazada yaralanan traktörde bulunan Sedat Keskin, Mustafa Keskin ile otomobilde bulunan Muhammet Ay ve Büşra Altın yaralandı. Yaralı şahıslar hastaneye kaldırılırken Muhammet Ay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR