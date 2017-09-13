Otomobil Traktöre Çarptı: 3 Yaralı

Karaman'da park halindeki traktöre arkadan çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.



Kaza, dün gece merkeze bağlı Çiğdemli köy yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdal Ç.'nin kullandığı 70 AS 003 plakalı otomobil seyir halindeyken, yol kenarında duran 70 FV 491 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Arife Ç. (40) ve Ö.Ç. (9) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN