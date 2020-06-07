Otomobil traktöre çarptı 2 kişi öldü
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Otomobil traktöre çarptı 2 kişi öldü

Otomobil traktöre çarptı 2 kişi öldü DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce ağaca ardından park halindeki traktöre çarptı.

Otomobil traktöre çarptı 2 kişi öldü
07.06.2020 07:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 07:08


Otomobil traktöre çarptı 2 kişi öldü
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce ağaca ardından park halindeki traktöre çarptı. Kazada otomobildeki sürücü ve yolcu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Kumkısık Mahallesi Traktör Galericileri sitesinde meydana geldi. İmdat Aday (23), 20 D 0272 plakalı otomobilİ ile Denizli'den Sarayköy ilçesi istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karayolundan çıkıp, şarampole girerek önce ağaca ardından park halindeki traktöre çarptı. Otomobilin çarptığı traktörün önünde yere serdiği yatakta uyuyan Ali Aksoy gürültüyle uyanınca büyük şok yaşadı. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Aksoy, olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobildeki sürücü İmdat Aday ile yanındaki yolcu Şükrü Geçili'nin (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası iki kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu otomobilden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilin hız kadranının 115 kilometrede sabit kaldığı, ayrıca kazada ölen Geçili'nin cep telefonunda Aslı Aslı isimli kişiden 'uyanamazsam beni ara' yazılı mesaj geldiği görüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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