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Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TURHAL, TOKAT (İHA) - Tokat'ta otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Zile karayolunda meydana geldi. Turhal'dan Zile ilçesine seyir halinde olan Çağrı Yiğit idaresindeki 45 KY 049 plakalı Peugeot marka otomobil küspe taşıyan Erol T. idaresindeki traktör römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön kısmı traktörün altına girdi. Olay yerine kurtarma ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yanındaki Mustafa Ü. ise ağır yaralı olarak ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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