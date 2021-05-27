Otomobil traktöre bağlı tarım aletine çarptı: 5 yaralı
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Otomobil traktöre bağlı tarım aletine çarptı: 5 yaralı

Otomobil traktöre bağlı tarım aletine çarptı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin traktöre çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin traktöre çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çivril ilçesi Yassıhöyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çivril-Denizli Karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücü İbrahim A. idaresindeki 20 ABT 475 plakalı traktörün arkasında bulunan tarım aletine, aynı istikamette ilerleyen sürücü Yaren Y., hakimiyetindeki 20 YY 150 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde traktördeki tarım aletine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında traktör ile tarım aleti otomobilin üzerinde devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü traktör sürücüsü Yaren Y'yi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Yaren Y. yaralı olarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan Hanife G., Faika Ö. ve Zarife S., ile traktör sürücüsü İbrahim A'da ambulanslarla yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Otomobil traktöre bağlı tarım aletine çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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