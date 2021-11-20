OTOMOBİL TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI 3'Ü AĞIR 8 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bolvadin ilçesinde bağlı Derekarabağ köyü yolunda meydana geldi. Bolvadin'den Derekarabağ köyüne giden M.Ö. kullandığı 03 ACF 958 plakalı hafif ticari araçla H.H.U., yönetimindeki 03 KV 844 plakalı tomruk yüklü traktörün römorkuna çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.Ö., ile yolcu olarak bulunan E.Ö. (45), T.Ö. (7), F.Ö. (33), C.Ö. (22), S.Ö. (44) A.A.Ö. (12) ve A.Ö. (6) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Afyon Devlet Hastanesine götürülürken, yaralılardan E.Ö., T.Ö. ve F.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.