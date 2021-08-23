Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da bir otomobilin seyir halindeki traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'da bir otomobilin seyir halindeki traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Mersin Karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 64 AAP 590 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeki Duran A. idaresindeki 70 AS 317 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil şarampole inerek takla atarken, traktörün arkasında takılı olan römorksa yol ortasına devrildi. Kazada traktörde bulunan sürücünün eşi Aliye ve kızı Merve A. yaralandı. Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaza yerini yaya olarak terk etti. Yaralı anne ile kızı ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza sonrası olay yerinden ayrılan otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlatırken, araç içindeki alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kazanın şokunu üzerinden atamayan traktör sürücüsü Duran A. yolda seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarptığını söyleyerek, "Çarpmanın ardından eşim ile kızım traktörden yere düştü. Ben onların yardımına koştum. Otomobil sürücüsü ise ortadan kayboldu" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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