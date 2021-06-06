Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı Kilis'te, otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

KİLİS - Kilis'te, otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki 27 BIZ 53 plakalı Fiat otomobil ile A.P. yönetimindeki 79 EF 315 plakalı Fiat traktöre Kilis-Gaziantep Karayolu Seve Barajı yakınlarında arkadan çarptı. Olay yerine ambulans, itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralı iki sürücü itfaiye ekibi ile sağlık görevlileri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 sürücünün durumunun ağır olduğu kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ