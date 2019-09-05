Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı

Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin, traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

05.09.2019 19:41
Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin, traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ahmet Dal yönetimindeki 25 GD 343 plakalı otomobil, Karaelbistan Mahallesi yakınlarından Muhittin Sönmez'in kullandığı 46 E 3729 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Dal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı
Kaynak: AA
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