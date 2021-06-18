Otomobil trafoya çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
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Otomobil trafoya çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil trafoya çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sağırin Mahallesi'nde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sağırin Mahallesi'nde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beşkonak istikametinden Taşağıl istikametine seyir halindeki N.A.'nın kullandığı 07 YIU 08 plakalı otomobilin, Sağırin Mahallesi'ne geldiğinde elektrik trafosuna çarpması sonucunda meydana geldi. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen kazada araç sürücüsü N.A., otomobilde yolcu olarak bulunan eşi P.A. ve B.T. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Otomobil trafoya çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Otomobil trafoya çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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