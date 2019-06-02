Otomobil trafik levhalarına çarptı: 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tuğrul Günal (53) yönetimindeki 61 KT 605 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli Geçidi'nde trafik levhalarına çarptı.

Kazada, doktor olduğu öğrenilen sürücü Tuğrul Günal ile araçta bulunan eşi Yurdagül (45), çocukları Berke (14) ve Işık Günal (12) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yurdagül Günal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA