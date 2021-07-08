Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de otomobilin kargo tırına arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobilin kargo tırına arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki S.K. yönetimindeki 34 UJ 1080 plakalı kargo tırı durduğu sırada, arkasından gelen S.Ç. idaresindeki 41 K 7678 plakalı otomobil arkasından çarptı. Kazada 41 K 7678 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan T.A. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

Caddede yolcu indirmek isteyince facia yaşandı! 3 araç birbirine girdi
Caddede yolcu indirmek isteyince facia yaşandı! 3 araç birbirine girdi
Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
Kaza sonrası büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
Kaza sonrası büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Sertab Erener İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 09:48:14. #1.15#

title