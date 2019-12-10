Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Haberler

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

10.12.2019 00:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:28
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kütahya-Uşak karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Uşak istikametine istikametine gitmekte olan A.O.Ş (37) yönetimindeki 16 AEF 253 plakalı otomobil, İ.K. idaresindeki odun yüklü tıra arkadan çarptı.


Kazada araç içerisinde sıkışan İ.K. ve A.O.Ş. 30 dakikalık çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılarak Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (YD-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler