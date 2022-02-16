Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

İzmir- Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi mevkiinde T.Y'nin (45) kullandığı 45 KA 9989 plakalı otomobil, önünde seyreden M.K'nın (45) kullandığı 01 AGP 494 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ve yolcu konumundaki B.Y.(21) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA