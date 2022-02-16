Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

İzmir- Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi mevkiinde T.Y'nin (45) kullandığı 45 KA 9989 plakalı otomobil, önünde seyreden M.K'nın (45) kullandığı 01 AGP 494 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ve yolcu konumundaki B.Y.(21) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü

Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü

Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Salihli, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title