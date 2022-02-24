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Otomobil tıra arkadan çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil tıra arkadan çarptı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu Kara yolunda seyir etmekte olan 56 AS 841 plakalı otomobil sürücüsü Recep C. (32), direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir eden yabancı uyruklu tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçta sıkışan Recep C., olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulans ile Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Otomobil tıra arkadan çarptı

Otomobil tıra arkadan çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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