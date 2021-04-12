Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
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Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Ankara karayolu 5. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat T.'nin (47)n kullandığı 60 BH 532 plakalı otomobil aynı istikamatte seyreden Ford Focus marka 05 JRS 58 plakalı Tır'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile ön tarafı tırın altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye, kaza kırım ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü Nihat T., 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Nihat T., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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