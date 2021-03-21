Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
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Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

21.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:36

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil tıra arkadan çarptı.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza; gece saatlerinde Akçakoca - Ereğli Karayolu sapak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca - Ereğli Karayolu sapak mevkiinde Ereğli istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan 34 KM 5698 plakalı tırın Suat A.'nın kullandığı 54 HC 054 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Suat A. Ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye kaza yerinde ilk müdahalesini yaparak Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Kaza nedeniyle Ereğli istikametinden Düzce ve Sakarya istikametine trafik durduruldu. Kaza yapan otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından ise karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.

İtfaiye ekipleri ise kaza yapan otomobilin LPGli olması nedeniyle yanma ihtimaline karşı önlem aldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL

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