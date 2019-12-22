Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2)
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Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİAksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

22.12.2019 01:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 01:58
Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.


Kaynak: DHA
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